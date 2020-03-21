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Siirt'te taksi durakları ve iş yerleri dezenfekte edildi

Siirt'te koronavirüs tedbirleri kapsamında taksi durakları, iş yerleri ve yurtlar dezenfekte edildi.

21.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:22
Siirt 'te koronavirüs tedbirleri kapsamında taksi durakları, iş yerleri ve yurtlar dezenfekte edildi.
Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki taksi durakları ve taksilerin içini, kurum ve yurt binalarının giriş katları ve lavaboları, iş yerlerini ve özel hastanelerin poliklinik ile hasta kabul bölümlerini dezenfekte etti.
Temizlik İşleri Müdürü Fırat Toprak, 3 grup halindeki 40 kişilik ekipler kente kurum, cami, ibaret alanları öğrenci yurtları ve özel hastanelerin dezenfekte edildiğini belirterek, "Kentte dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Gruplar halindeki ekipler, kamu kurum, yurt ve özel hastanelerin dışında talep eden vatandaşların iş yerlerini de dezenfekte ediyoruz. Ayrıca vatandaşlara ev ve iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri anlatıyoruz." dedi.
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Siirt’te taksi durakları ve iş yerleri dezenfekte edildi

Kaynak: AA

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Siirt'te taksi durakları ve iş yerleri dezenfekte edildi
Etiketler : Siirt Belediyesi, Siirt, Güncel

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