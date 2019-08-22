Siirt'te tarihi eser operasyonu

Siirt
'in Şirvan
ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 8 gözyaşı şişesi ile tarihi eser niteliğinde 14 malzeme ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirvan ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığının da desteğiyle ilçeye bağlı Kayahisar köyünde şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada, 8 gözyaşı şişesi ile yüzük, madeni para, metal obje, taşlı kolye ucu, aslan heykel figürü, kurbağa heykel figürü ve 8 obje bulundu.
Şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.