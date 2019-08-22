Siirt
'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 12 kişi yaralandı
SİİRT - Siirt'te "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Eruh çevreyolunda meydana geldi. Serhat Evin'in kullandığı tarım aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile Hülya, Rojda
, Cindi, Havva, Şilan, Reyhan Esila, Abdulsamet, Elif Ecrin, Mirza, Zilan ve Sehliya Evin yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rojda Evin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.