09.06.2019 17:42
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Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 4 yaralıSİİRT - Siirt'te, tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 4 yaralı
SİİRT - Siirt'te, tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kemal Akdağ'ın kullandığı pat pat adı verilen tarım aracı, merkeze bağlı Meydandere köyü mevkisinde devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü Akdağ ile Sadık, Atike ve Hacer Zeyrek yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 4 yaralı
Kaynak: İHA
Akdağ, Siirt, 3. Sayfa

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