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Siirt'te tarım aracı devrildi: 12 yaralı

Siirt'te "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

22.08.2019 23:05
Siirt'te tarım aracı devrildi: 12 yaralı
Siirt'te "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Eruh çevreyolunda meydana geldi. Serhat Evin'in kullandığı tarım aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile Hülya, Rojda, Cindi, Havva, Şilan, Reyhan Esila, Abdulsamet, Elif Ecrin, Mirza, Zilan ve Sehliya Evin yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rojda Evin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Selami Deniz/İHA)
Siirt'te tarım aracı devrildi: 12 yaralı

Siirt, Eruh, Güncel

Kaynak: İHA

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