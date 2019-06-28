28.06.2019 16:27
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Siirt'te tarım aracı devrildi: 2 yaralı

Siirt

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt 'te tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde Abdulhalik Öneryıldız'ın (22) kullandığı pat pat adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Siirt Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İHA
Pervari , Siirt , 3. Sayfa

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