Siirt'te tarım değerlendirme toplantısı yapıldı
Siirt'in Tillo ilçesinde tarım paydaşları ile birlikte ilçe tarım değerlendirme toplantısı yapıldı.
09.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:53
Siirt 'in Tillo ilçesinde tarım paydaşları ile birlikte ilçe tarım değerlendirme toplantısı yapıldı.
Tillo Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Tillo İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve çiftçiler katıldı. Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Tillo balının tanıtılması üretim ve kalitesinin artırılması ile Siirt fıstığı yetiştiriciliğinin öncülerinden olan Tillo ilçesi çiftçilerinin eğitilerek fıstık veriminin arttırılmasına yönelik projeler yapılması hakkında çiftçilerle fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi. Demirhan, "Çiftçilerle görüş alışverişinde bulunduklarını ve yapılan değerlendirme toplantısının Tillo tarım ve hayvancılığının gelişimine katkıda bulunacaktır. ilçede yaşanan tarımsal sorunlar dile getirildi ve çözüm önerilerinde bulunuldu. Tarım değerlendirme toplantıları diğer ilçelerde de düzenlenecektir" dedi. - SİİRT
Tillo Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Tillo İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve çiftçiler katıldı. Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Tillo balının tanıtılması üretim ve kalitesinin artırılması ile Siirt fıstığı yetiştiriciliğinin öncülerinden olan Tillo ilçesi çiftçilerinin eğitilerek fıstık veriminin arttırılmasına yönelik projeler yapılması hakkında çiftçilerle fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi. Demirhan, "Çiftçilerle görüş alışverişinde bulunduklarını ve yapılan değerlendirme toplantısının Tillo tarım ve hayvancılığının gelişimine katkıda bulunacaktır. ilçede yaşanan tarımsal sorunlar dile getirildi ve çözüm önerilerinde bulunuldu. Tarım değerlendirme toplantıları diğer ilçelerde de düzenlenecektir" dedi. - SİİRT
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Siirt'te tarım değerlendirme toplantısı yapıldı
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