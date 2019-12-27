Haberler » Güncel » Siirt'te tarım ve ağaç müzesi yapılacak - Haber

Siirt'te tarım ve ağaç müzesi yapılacak

Siirt'te 4 milyon lira bütçeyle tarım ve ağaç müzesi yapılacak.

27.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:36 Siirt'te tarım ve ağaç müzesi yapılacak
'te 4 milyon lira bütçeyle tarım ve ağaç müzesi yapılacak.

AK Parti Siirt Osman Ören, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) aracılığıyla Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) sunulan projenin kabul edildiğini söyledi.

Projenin kentte 4 bin 500 metrekarelik alanda bölgede örnek alınacak bir çalışma olacağını belirten Ören, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaptığımız görüşmede sözünü aldığımız proje yakın zamanda hayata geçecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hayata geçirilecek olan 4 Milyon liralık proje, alanında bölgede örnek olacak. Projede yeşil alan, tarım müzesi, tarım kütüphanesi, cep sinema salonu ve halkımızın istifade edeceği sosyo-kültürel tesisi kapsayacak. Projeyle İlimizde doğa ve tarım sevgisinin arttırılması, dinlenme ve sosyal aktivite amaçlı yeni bir sosyal alan oluşturulması ve aynı zamanda ilimizde eğitime ve kültür turizmine de katkı sağlanması amaçlanıyor. Emeği geçenleri kutluyorum."

Milletvekili, AK Parti, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40   Ankara mehmet akif ersoy, ankara'da anıldı - Haber
14:40   Şırnak bakan albayrak konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik - Haber
14:39   Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı - Haber
14:38   DHA YURT BÜLTENİ-12 - Haber
14:35   Başarı için iyi yönetim ve stratejik düşünce şart - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:41:46