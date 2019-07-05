05.07.2019 17:12
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Siirt'te tefeci operasyonu: 2 tutuklama

Siirt'te tefeci operasyonu: 2 tutuklamaSİİRT - Siirt'te gerçekleştirilen tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Siirt'te tefeci operasyonu: 2 tutuklama
SİİRT - Siirt'te gerçekleştirilen tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Siirt'in Kurtalan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 1 şüpheli memur ve Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli bir şahıs olmak üzere toplam 2 şüphelinin vatandaşları yüksek miktarda senet imzalatarak borçlandırmak suretiyle tefecilik suçunu işlediğine yönelik bilgiler elde edildiği ve şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurtalan ilçe merkezinde Kayabağlar beldesinde iki adrese operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 6 adet alacak/verecek ajandası, 3 adet miktarları ve mağdurları yazılı senet, bir adet boş senet, 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış ve aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca yapılan yargılama sonucu 2 şüpheli de tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmiştir" denildi. Siirt'te tefeci operasyonu: 2 tutuklama
Kaynak: İHA
Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa

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