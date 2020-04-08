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Siirt'te tekstil yatırımları büyüyor

Siirt'te tekstil yatırımları gelişiyor.

08.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:34
Siirt'te tekstil yatırımları büyüyor
Siirt 'te tekstil yatırımları gelişiyor.
Kurtalan yolu üzerindeki tekstil atölyesi sahibi Ramazan Yaşar, 2019'da Siirtli girişimci ortaklarıyla kurdukları tesisin Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) taşınmasıyla 70 olan işçi sayısını 1500'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Siirt'te yatırım yapanlara devletin önemli teşvikler sunduğunu aktaran Yaşar, şöyle konuştu:
" Türkiye 'nin sayılı markalarına ürün üretiyoruz. Önümüzdeki günlerde Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 bin metre karelik kapalı alana taşınmamızla işçi sayısını 1500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Sektörde uzun vadeli çalışan büyük bir firmayız. Şu anda Türkiye'nin önemli markalarına mont, kapan gibi günde 300 parça mal üretiyoruz. Deneyimli personel de yeterli sayıya ulaştıktan sonra günlük kapasitemizi 10 bin parça mal üretmeye çıkarmayı hedefliyoruz."
Makine ustası Perihan Aslan da tekstil atölyesinin gençlere iş kapısı olduğunu belirterek, "Daha önce iş olmadığı için evde oturuyordum. Tekstil atölyesinin kurulmasıyla başvuru yaptım. Başvurum kabul edilince burada çalışmaya başladım. 8 ayda meslek öğrendim ve aynı zamanda aile bütçeme de katkı sağlıyorum." diye konuştu.

İşçilerden Gülçin Turhan ise gençlere çağrıda bulunarak, atölyenin meslek sahibi olmak isteyen işsizlere çok güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Siirt, İşçi, Güncel
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