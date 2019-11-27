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Siirt'te terör operasyonu: 6 şahıs gözaltına alındı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünü yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 6 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

27.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:43Siirt'te terör operasyonu: 6 şahıs gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünü yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 6 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt ve Pervari ilçesinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 10 şüpheli şahıs hakkında, Siirt ve Pervari Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat üzerine 26 Kasım'da belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer 4 şüpheli şahsın arama çalışmaları devam etmekte olup, adli tahkikata başlanılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde; bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 9 adet Kaleşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 134 adet 7,62 milimetre Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancaya ait bir adet şarjör, bir adet kasatura, bir adet bilgisayar kasası, 2 adet CD, bir adet bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirilmiştir" denildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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