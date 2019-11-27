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Siirt'te terör operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

27.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:20Siirt'te terör operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
'te, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt ve Pervari Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 10 şüpheli hakkında, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, uzun namlulu silah, 134 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ile terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.
Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı, diğer 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Siirt, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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