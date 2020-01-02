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Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

02.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:54 Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye'deyken terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve firari 2 zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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