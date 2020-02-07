Haberler » Güncel » Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 1 kişi gözaltına alındı - Haber

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 1 kişi gözaltına alındı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

07.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:20Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 1 kişi gözaltına alındı
'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 kişi yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüpheli 1 şahıs insansız hava araçlarının desteği ile jandarma özel harekat, komanda ve polis özel harekat timleri ile düzenlenen ortak operasyon sonucunda yakalanmıştır. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığını talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, örgütsel fotoğraf ve dokümanlar ele geçirilmiştir" denildi.
(Selami Deniz/İHA)

Kurtalan, Siirt, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
7.02.2020 17:00:21