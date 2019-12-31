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Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı malzemeler ele geçirildi

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

31.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:02 Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı malzemeler ele geçirildi
'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Ormanardı köyüne bağlı Kuşluca Mahallesi bölgesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan aramada kayaların arasına gizlenmiş 300 metre kablo, 20 fünye, ateşleme düzeneğine bağlı iki telsiz, iki kilogram plastik patlayıcı olduğu değerlendirilen malzeme, akü, batarya şarj cihazı, telsiz anteni, iki koli bandı, ve iki USB ara kablosu bulundu.
Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla imha edildi.

Siirt, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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