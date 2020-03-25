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Siirt'te teröristlere ait mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarına ait çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

25.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:29
Siirt'te teröristlere ait mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Siirt 'te terör örgütü PKK mensuplarına ait çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesi Doğanca köyü mülki sınırları içerisinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2020-16 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında tespit edilen 5 adet sığınak-barınak içerisinde gizlenmiş vaziyette el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 85 adet fünye, bir metre saniyeli fitil, 2 adet alıcı-verici düzeneği, 11 adet elektronik devre, bir adet yaylı patlayıcı tuzağı, bir adet saat, bir adet piknik tüpü, kablo, pil blokları, 7,62 milimetre Kaleşnikof mühimmatı, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler ise muhafaza altına alınmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler : Siirt, PKK, 3. Sayfa

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