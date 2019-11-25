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Siirt'te teröristlere yardım eden 1 kişi tutuklandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda icra edilen yakın hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 bölücü terör örgütü mensubuna yardım ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

25.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:48Siirt'te teröristlere yardım eden 1 kişi tutuklandı
İl Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda icra edilen yakın hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 bölücü terör örgütü mensubuna yardım ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, 28 Eylül 2019 günü icra edilen yakın hava destekli operasyon sonucunda 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının üzerinde çıkan dokümanların incelenmesi sonucunda, bölücü terör örgütü mensupları ile işbirliği içinde olup, malzeme-erzak temin eden, emniyet güçlerini takip ederek faaliyetleri hakkında bilgi verdiği tespit edilen N.T. isimli milis ve işbirlikçi Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmasına müteakip çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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