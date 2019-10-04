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Siirt'te teröristlere yardım ettiği belirlenen 3 kişi tutuklandı

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristle iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

04.10.2019 10:18Siirt'te teröristlere yardım ettiği belirlenen 3 kişi tutuklandı
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristle iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 28 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçesinin Dadaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen ve 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin soruşturmanın sürüdüğü belirtildi. Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilen teröristlerle iş birliği içinde oldukları, onlara malzeme ve erzak temin ettikleri ve takip ettikleri emniyet güçlerinin faaliyetleri hakkında teröristlere bilgi verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, ikisi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı" denildi. - SİİRT

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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