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Siirt'te teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi

Siirt'te PKK/KCK'lı teröristler tarafından kırsal alana döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.

20.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:44
Siirt'te teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi
Siirt 'te PKK/KCK'lı teröristler tarafından kırsal alana döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde Eruh ilçesi Gedikaşar köyü Huri Tepe mevkii kırsalında mayın-el yapımı patlayıcı döşendiğinin tespit edildiği ve operasyon başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesi Gedikaşar köyü Huri Tepe mevkiinde icra edilen operasyon faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Eruh Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı madde imha timi tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler : Siirt, Eruh, 3. Sayfa

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