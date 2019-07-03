03.07.2019 14:48
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Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı bulundu

Siirt

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saldırı amacıyla tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saldırı amacıyla tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesindeki Çırav Dağı kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Şehit Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu" başlatıldı.

Bölgede arazı taraması yapan jandarma komando unsurları, saldırı amacıyla teröristlerce araziye yeni tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı tespit etti.

Helikopterle bölgeye sevk edilen patlayıcı madde imha ve mayın arama köpek timleri, patlayıcıları kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.
Kaynak: AA
Güncel

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