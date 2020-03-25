Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı - Haberler

Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı

Siirt'te çimento yüklü kamyon, toprak yolun çökmesi sonucu devrildi.

25.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:01
Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı
Siirt 'te çimento yüklü kamyon, toprak yolun çökmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Conkbayır Mahallesi bağ yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 DA 723 plakalı çimento yüklü kamyon, yolda ilerlediği sırada toprak yolun bir kısmında çökme meydana gelmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Siirt, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:03: KKTC Dışişleri Bakanı Özersay euronews'e konuştu: Karantinadaki 750'ye yakın turist ülkelerine döndü - Haberler 19:02: Guterres euronews'e konuştu: Koronavirüsle mücadelede birleşilmezse milyonlarca kişi ölebilir - Haberler 19:02: Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı 16:55: Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata