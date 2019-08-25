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Siirt'te trafik kazaları: 5 yaralı

Siirt'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

25.08.2019 02:20 Siirt'te trafik kazaları: 5 yaralı
Siirt'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Afetevler Mahallesi'nde Mehmet Can yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü Can'ın yanı sıra otomobilde bulunan Boran Dündar ve Hamza Yılmaz yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bahçelievler Mahallesi'nde Halil Erden yönetimindeki 56 AZ 632 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Can, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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