Siirt'te Trafik Kazaları: 9 Yaralı

Siirt
'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kasım İnan yönetiminde 07 CRL 14 plakalı otomobil, Eruh ilçesi Bağgöze yolu yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Feyzullah, Mehmet ve Ömer İnan
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurtalan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise Fesih Kuyumcu kontrolünde 34 YC 0842 plakalı otomobil devrildi.
Kazada sürücü Kuyumcu ile yanında bulunan Türkan, Sabahat, Beşir ve Mehmet Can
Kuyumcu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Siirt ve Kurtalan Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.
16 Aralık 2018 Pazar 18:37