Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt
'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Pervari
ilçesi Doğanca-Köprüçay kara yolunda meydana geldi. Ahmet I. yönetimindeki 34 CDB 278 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ahmet I. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber
vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince sürücü Ahmet I. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT