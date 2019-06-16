16.06.2019 15:39
Haberler»Güncel » Haber

Siirt'te trafik kazası: 10 yaralı

Siirt

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyyüp Sarsıcı (42) idaresindeki 34 UN 8073 plakalı otomobil, Siirt- Tillo çevre yolu kavşağında Abdulsamet Çetin'in (24) kullandığı 51 AL 320 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Hatice (37), Muhammed Umeyir (11) ve Sümeyye Sarsıcı (7) ile Sait Hilye (14) ve Seycan Gölotoğlu (27) ile kamyonette bulunan Aysel (6), Gülsüm (37) ve Yusuf Çetin (22) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Seycan Gölotoğlu ve Hatice Sarsıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Hatice Çarpar, Tillo, Siirt, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:47 Ford Otomotiv, Türkiye'nin lideri!
16:47 DEVLET BAHÇELİ CUMHUR İTTİFAKI, İSTANBUL'U YÜCELTMEYE YEMİNLİDİR -3
16:47 ANTALYA YÜRÜYÜŞ YASAĞINA, KADIN PLATFORMUNDAN TEPKİ
16:46 Tüpü çakmakla kontrol etmeye çalışınca ev alevler içinde kaldı
16:46 Babasının boğazına komando bıçağı sapladı
16:46 ALS hastaları piknikte buluştu
16:45 "AYT müfredata uygun, kazanım dışı soru yok"