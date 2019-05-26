Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

SİİRT AA) - Siirt
'te elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin dönem sonu sınavlarına girecek Oğuz Akcin yönetimindeki 06 BC 0203 plakalı otomobil, Siirt Üniversitesi
Kezer Yerleşkesi'nde dikkatsizlik sonucu kontorülden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle elektrik direğinin yola devrildiği kazada sürücü Akcin ile araçta bulunan Furkan Avcı hafif yaralandı. Yaralılara 112 Acil Servis
ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Siirt Üniversitesi
, Anadolu Üniversitesi
, Siirt
, Güncel
Kaynak: AA