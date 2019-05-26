26.05.2019 10:57
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Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt

SİİRT AA) - Siirt'te elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

SİİRT AA) - Siirt'te elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin dönem sonu sınavlarına girecek Oğuz Akcin yönetimindeki 06 BC 0203 plakalı otomobil, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde dikkatsizlik sonucu kontorülden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle elektrik direğinin yola devrildiği kazada sürücü Akcin ile araçta bulunan Furkan Avcı hafif yaralandı. Yaralılara 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Siirt Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Siirt, Güncel
Kaynak: AA