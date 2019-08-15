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Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

15.08.2019 11:17 Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
Siirt- Kurtalan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt Kurtalan kara yolunda meydana geldi. 56 AN 9384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve bir çocuk yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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