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Siirt'te trafo yangını paniğe neden oldu

Siirt'in Baykan ilçesinde bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

27.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:33Siirt'te trafo yangını paniğe neden oldu
'in ilçesinde bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiyi göre, Baykan ilçesi Atabağı beldesinde bulunan bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafoda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının aşırı yüklenmeden kaynaklandı öğrenildi.

Dicle Elektrik ekipleri, müdahalenin ardından trafoda bakım ve onarım çalışması başlattı. - SİİRT

İtfaiye, Baykan, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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