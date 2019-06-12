Siirt'te traktör ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Siirt
'te traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Eruh
çevre yolunda meydana geldi. Ömer Eker
yönetimindeki 56 BA 074 plakalı traktör, Siirt-Eruh çevre yolunda Mehmet Kadri
Bakay idaresindeki 56 BA 197 plakalı minibüs ile çarpıştı. Traktör sürücüsü ile minibüs içerisinde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi
'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İHASiirt
, 3. Sayfa