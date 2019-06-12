12.06.2019 17:49
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Siirt'te traktör ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Siirt

Siirt'te traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Siirt'te traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Eruh çevre yolunda meydana geldi. Ömer Eker yönetimindeki 56 BA 074 plakalı traktör, Siirt-Eruh çevre yolunda Mehmet Kadri Bakay idaresindeki 56 BA 197 plakalı minibüs ile çarpıştı. Traktör sürücüsü ile minibüs içerisinde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İHA
Siirt, 3. Sayfa

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