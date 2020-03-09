Siirt'te traktör ile römork arasına sıkışan bir kişi yaralandı
Siirt'te bir kişi traktör ile römork arasına sıkışarak yaralandı.
09.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:02
Siirt 'te bir kişi traktör ile römork arasına sıkışarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesinde meydana geldi. M.E. adlı vatandaş iş yerinin önündeki römorku traktöre bağlamak isterken traktör ile römork arasında sıkışarak yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesinde meydana geldi. M.E. adlı vatandaş iş yerinin önündeki römorku traktöre bağlamak isterken traktör ile römork arasında sıkışarak yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Siirt'te traktör ile römork arasına sıkışan bir kişi yaralandı
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Haberler
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Haberler
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Haberler
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Haberler
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Haberler
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi