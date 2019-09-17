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Siirt'te TYP'den 675 kişi alınacak

Siirt Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 675 kişi alınacak.

17.09.2019 15:38Siirt'te TYP'den 675 kişi alınacak
Siirt Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 675 kişi alınacak.
İŞKUR il Müdürü Ömer Aslan, Toplum Yararına Programlar kapsamında İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere 500'ü temizlik 175'i de güvenlik olmak üzere 675 kişi alınacağını söyledi.
İş başvurularının 20 Eylül'de sona ereceğini kuranın belirten Aslan, "Okullarda çalıştırılmak üzere alınacak 675 kişi önümüzdeki hafta yapılacak kura ile belirlenecek. Temizliğe yapılacak müracaatlar 35 yaş ve üstü, güvenliğe de 19 yaş ve üstü işçi alınacak. Ayrıca başvuru esnasında kurumda yoğunluğun yaşanmaması ve gelen vatandaşları bekletmemek için başvuruları 12 birimdeki iş ve meslek danışmanı personeli ile kabul ediliyor." dedi.

Ömer Aslan, İŞKUR, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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