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Siirt'te uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 adet uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi.

30.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:37
Siirt'te uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi
Siirt 'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 adet uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 şüphelinin Batman'dan temin edecekleri uyuşturucu maddeyi haksız kazanç elde etmek maksadıyla Kurtalan ilçesine getirip piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan ilçesi merkezinde ikamet eden 4 şüphelinin Batman'dan uyuşturucu madde temin edecekleri bilgisi alınmıştır. Ekipler, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesi-Uluköy köy yolu üzerinde, şüphelilerin içerisinde bulundukları aracı durdurmuştur. Araçta yapılan aramada, 75 adet uyuşturucu hap, bir adet 200 lira ve bir adet 100 lira sahte para ile şüphelilere ait bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Araçta bulunan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa
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