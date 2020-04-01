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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

01.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:27
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Siirt 'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir şüphelinin Batman'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi haksız kazanç elde etmek maksadıyla Kurtalan ilçesine getirip piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan ilçesi merkezinde ikamet eden bir şüphelinin Batman'dan uyuşturucu madde temin edeceği bilgisi alınmıştır. Ekipler, Batman-Kurtalan karayolu üzeri Yunuslar mezrası girişinde, şüpheli şahıs yakalanmış olup, şüphelinin üzerinde yapılan aramada 100 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Araçta bulunan şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli şahıs hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa
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