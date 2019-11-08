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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

08.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:44 Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, bir şahsın uyuşturucu madde gizlediği bilgisi üzerine merkez Barış Mahallesinde iki adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada satışa hazır 34 fişek halinde siyah bir poşet içerisinde 2 kilo 880 gram kubar, 20 gram toz esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 260 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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