19.06.2019 11:01
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan aranan bir zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Baykan ilçesinin Gümüşkaş köyü girişinde yol emniyeti alan güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolünde zanlı E.G. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Baykan, Siirt, Güncel

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