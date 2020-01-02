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Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

02.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:28 Siirt'te uyuşturucu operasyonu
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince ilçesinde S.Ç'nin haksız kazanç elde etmek amacıyla "uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği iddiasıyla çalışma başlatıldı.
Şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 150 gram metamfetamin, 17 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin lira nakit para, 6 uyuşturucu paketleme folyosu ve cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli, kolluktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kurtalan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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