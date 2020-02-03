Siirt'te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Siirt
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı" denildi. - SİİRT