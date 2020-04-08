Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
08.04.2020 12:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:01
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde gizlediği bilgisi üzerine yapılan tahkikatta Baykan ilçesi Ziyaret Beldesinde şüpheli şahısların aracında yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 13 kilo 9 gram gelen kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan adli işlemlerin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT
Kaynak: İHA
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