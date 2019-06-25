25.06.2019 20:15
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Siirt'te Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu

Siirt

Siirt'te, Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu.

Siirt 'te, Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu. Fünyeyle patlatılan bidonun boş olduğu tespit edildi.

Olay, Siirt Valiliğinin önünden geçen Siirt- Kurtalan yolunda meydana geldi. Şüpheli bidon ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı çevrede güvenlik önlemi alındı. Polis Siirt-Kurtalan karayolunu araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanları, şüpheli bidonu bomba imha robotu yardımıyla fünyeyle patlattı. Bidonun boş olduğu tespit edildi. - SİİRT
Kaynak: İHA
Polis , Kurtalan , Siirt , 3. Sayfa

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