Haberler » 3. Sayfa » Haber

Siirt'te virajı alamayan tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Siirt'te virajı alamayan tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

03.10.2019 15:28Siirt'te virajı alamayan tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Siirt'te virajı alamayan tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Baykan- Bitlis kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAC 664 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tuğla yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Siirt ve Bitlis'ten AFAD ekipleri, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri 2 buçuk saatlik çalışma sonucu kurtardı. Kurtarılan sürücü ile birlikte diğer yaralı Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Bitlis, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:03 Hadımköy'de trafik kazası: 1 yaralı
21:02 Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
21:02 İzmir'de 59 düzensiz göçmen yakalandı
21:01 Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri
20:58 Hatay'da şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı
20:49 Acılı baba, oğlu ile son konuşmasını yaptığı telefonun bulunmasını istiyor
20:45 Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi