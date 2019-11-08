Haberler » 3. Sayfa » Siirt'te yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı - Haber

Siirt'te yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Siirt'te uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

08.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:37 Siirt'te yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
'te uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şahsın uyuşturucu maddeleri gizlediği bilgisi üzerine Barış Mahallesi'nde iki ikamete baskın yaptı. Yapılan aramalarda ikametlerin ilkinde satışa hazır 34 fişek halinde siyah poşet içerisinde 380 gram kubar esrar maddesi, 20 gram toz esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 260 lira nakit para, diğer ikamette de siyah poşet içerisinde daralı ağırlığı 2 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİİRT

Barış Mahallesi, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:05   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz...
15:00   TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünü araştırmak için Giresun'a geldi
14:56   Yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı
14:50   Esad rejiminden İdlib'e hava saldırdısı: 3 ölü
14:46   Aydın'da 22 bin araca 8 milyon lira ceza kesildi
10:55   Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa hapis cezası
03:25   Aksaray'da miras kavgası: Baba oğlunu vurarak öldürdü
00:48   Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:55   Şişli'de kontrolden çıkan otomobil evin salonuna daldı!
22:34   Avcılar'da bir doktorun, çocuğunun annesi meslektaşını vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:14:54