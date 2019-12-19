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Siirt'te yangın tatbikatı yapıldı

Siirt Özel İdaresi bahçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

19.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:19 Siirt'te yangın tatbikatı yapıldı
Özel İdaresi bahçesinde yangın tatbikatı yapıldı.
İl Özel İdaresi, AFAD ve Siirt Belediyesi ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, binada çıkan yangına ekiplerin müdahale etmesi ve personellerin güvenli bir şekilde tahliyeleri sağlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, bu tür tatbikatların acil durumlarda hayat kurtaracağını belirterek, rutin olarak her yıl yapılacağını söyledi.
Canpolat, yangında personelin söndürme tüplerini nasıl kullanacaklarına dair uygulamalı eğitimde emeği geçenleri kutladı.

Siirt Belediyesi, Siirt, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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