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Siirt'te yaşlıların ihtiyacı karşılanıyor

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlıların ihtiyacı karşılanıyor.

05.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:59
Siirt'te yaşlıların ihtiyacı karşılanıyor
Siirt 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlıların ihtiyacı karşılanıyor.
Valilik koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Ulus Mahallesi 620 sokaktaki evinde eşiyle yalnız yaşayan 80 yaşındaki Halit Demir'in yardım talebine ekipleri yönlendirdi.

Ekipler, kısa sürede eve giderek Demir'in talep ettiği yardımları ulaştırdı.

80 yıldır ilk defa devletten yardım talep ettiğini belirten Demir, "Daha önce serbest çalışıyordum işlerim iyiydi, Ancak iflas ettim. Şuan maddi sıkıntı yaşıyorum. 80 yıl sonra ilk defa yardım talebinde bulundum. Allah devlete ve millete zeval vermesin." dedi.

Bugüne kadar 730 ailenin ihtiyacının karşılandığını belirten Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (GAMER) Sorumlusu Mehmet Keskin, şunları aktardı:

"65 yaş üstü ve kronik vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Destek grubu aracılığıyla karşılıyoruz. Yardım isteyen tüm vatandaşların taleplerini anında değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız evde kalsın iz onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız."

Kaynak: AA

Etiketler: Halit Demir, Siirt, Ulus, Güncel
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