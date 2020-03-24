Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Siirt'te yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı - Haberler

Siirt'te yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı

Siirt'te yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı Siirt'te köylüler tarafından girdiği bahçede bulunan ve nesli tükenmekte olan su samuru, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

24.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:22
Siirt 'te yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı
SİİRT - Siirt'te köylüler tarafından girdiği bahçede bulunan ve nesli tükenmekte olan su samuru, yeniden doğal ortamına bırakıldı.
Siirt'in Eruh ilçesi Aydoğmuş köyünde bahçeye giren nesli koruma altında olan yavru su samurunu yakalayan köylüler hayvanı yeniden doğal ortamına bıraktı. Köylülerin bu davranışı hayvanseverlerin takdirini kazandı. Siirt’te yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Siirt'te yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı
Etiketler : Siirt, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Haberler
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
İspanya’da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı Haberler
İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:54: Aracının üzerine tabut bağlayarak koronavirüse dikkat çekmeye çalıştı, para cezası uygulandı - Haber 13:54: TİM Başkanı Gülle: "Günlük 1 milyon adet maske ve 100 bin litre dezenfektan üretilecek" - Haber 13:54: Erdoğan: "(Uzaktan eğitim) İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir... - Haber 13:54: Munzur Çayı'na düşüp kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haber 13:54: Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanları hakkındaki terör soruşturması - Haber 13:44: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi - Haberler 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber
Loading