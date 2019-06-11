Siirt
'te yaz Kur'an kursları kayıtları başladı.
Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, Diyanet İşleri
Başkanlığında "Camiler Çocukla Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" temasıyla 17 Haziran'da başlayacak yaz Kur'an kurslarına 25 bin öğrencinin kayıt yaptırmasını beklediklerini belirtti.
Geçen yıl 779 kursa 13 bin 229 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten Altıok, şunları kaydetti:
"12 Haziran'da yaz Kur'an kursu öğreticileri için mahallinde düzenlenecek hizmet içi eğitim semineri programlarına tüm personel katılacak. Bu yıl iki dönem halinde 8 hafta boyunca sürecek kurslarda öğrencilere yüze Allah'ı, Peygamber Efendimizi, güzel dinimizi iyice tanıtmalı, millet olarak birlik ve beraberliğimizin önemini kavramalıyız. Sağlıklı bilgi, sağlıklı nesil ve güvenli bir gelecek sağlayacaktır. Hedef Kur'an ve peygamber ahlakını yakalamaktır. Bu bilinç ve kulluk kalitesini yakalamaktır. Bu yıl 25 bin öğrencinin kayıt yaptırmasını hedefliyoruz."
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı
, Siirt
, Güncel