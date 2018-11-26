Siirt'te Yerel Gazeteler Denetlendi

Siirt
Valiliğince oluşturulan Basın Kontrol Kurulunca yerel gazeteler denetlendi.
Siirt Valiliği Basın ve Halkla ilişkiler Müdürü Şükrü Uras başkanlığında oluşturulan Basın Kontrol Kurulu, Üyeler İl Defterdarlık Uzmanı Adnan Kavurt ve gazeteci Mehmet Niyazi
Deniz'den oluşan heyetle, Kurtalan
ve Baykan
ilçelerinde haftalık yayın yapan Kurtalan Gazetesi, Kurtalan Ekspres Gazetesi ve Baykan'ın Sesi Gazetelerini denetledi.
Basın Kontrol Kurulu üyeleri hafta içi de Siirt'te günlük yayın yapan Siirt ve Sonsöz Gazetelerini denetleyecek. - SİİRT
Gazeteler,Siirt
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:16