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Siirt'te yerel gazeteler denetlendi

Siirt'teki yerel gazeteler denetlendi.

15.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:54Siirt'te yerel gazeteler denetlendi
'teki yerel gazeteler denetlendi.

Siirt Valiliği Basın ve Halkla ilişkiler Müdürü Şükrü Uras başkanlığındaki defterdarlık personeli ve üye gazeteciden oluşan İl Basın Kontrol Kurulu, Siirt merkezde günlük ilçelerde haftalık yayın yapan gazeteleri inceledi.
Uras, vasıflı ve alt vasıflı gazetelerin denetlendiğini belirterek, gazetelerin içerik, haber, ilan, kategori, dizgi-baskı, personel, gazete arşivi, zorunlu defterler, fikir işçilerinin sigorta primleri ve özlük hakları gibi konuların ele aldıklarını söyledi.

Siirt Valiliği, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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