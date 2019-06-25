25.06.2019 15:24
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Siirt'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Siirt

SİİRT'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı.

SİİRT'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Siirt- Baykan karayolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Baykan ilçesinden Siirt'e yolcu taşıyan Cesur Doğan Teymur (35) yönetimindeki 56 M 0220 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Erkan İlkılıç (28) yönetimindeki 19 AC 878 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, tarlaya devrilen her iki araçtaki 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


- Siirt
Kaynak: DHA
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