Siirt'te yolcu otobüsleri denetlendi
Siirt'te polis ekipleri, Korona virüsle mücadele kapsamında araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
30.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:15
Siirt 'te polis ekipleri, Korona virüsle mücadele kapsamında araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehir dışı hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, şehir merkezine giren araç ve yolcu otobüslerini tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları, araç ve firma görevlilerini uyardı.
Ekipler, hijyen şartlarına uymaları yönünde şoför ve muavinlere uyarılarda bulundu. - SİİRT
Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehir dışı hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, şehir merkezine giren araç ve yolcu otobüslerini tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları, araç ve firma görevlilerini uyardı.
Ekipler, hijyen şartlarına uymaları yönünde şoför ve muavinlere uyarılarda bulundu. - SİİRT
Kaynak: İHA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Siirt, Güncel