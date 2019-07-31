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Siirt'te yük dolu kamyonun tehlikeli yolculuğu

Siirt'te yük dolu kamyonun tehlikeli yolculuğuSİİRT - Siirt-Pervari karayolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan yüküyle trafikte seyreden kamyon, tehlike saçtı.

31.07.2019 13:05
Siirt'te yük dolu kamyonun tehlikeli yolculuğu
Siirt'te yük dolu kamyonun tehlikeli yolculuğu
SİİRT - Siirt- Pervari karayolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan yüküyle trafikte seyreden kamyon, tehlike saçtı.
Siirt-Pervari karayolunda kapasitelerinin çok üstünde yük alıp yola çıkan kamyonların görüntüsü, cep telefonlarına yansıdı. Araç sürücüleri her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve hem yükseklikleri hem de rüzgarlı havalarda kamyonların savrulmasının trafik kazalarına davetiye çıkardığını belirterek yetkililerin bu konuda önlem almasını istedi.

Pervari, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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